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Авто

Создатели авто из "Назад в будущее" разработали летающую машину

Фото: deloreanaerospace.com
Пол Делореан, внук Джона Захарии Делореана – того, что придумал летающую машину для фильма "Назад в будущее" – приступил к разработки автомобиля с вертикальным взлетом DR-7. К концу года должен быть готов прототип.
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Компания-разработчик автомобиля с вертикальным взлетом, DeLorean Aerospace, основана в 2012 году Полом Делореаном. Его дед, Джон Захария Делореан, в свое время придумал летающий автомобиль, снятый в трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее".

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В культовом фильме на борту у аэрокара установлен портативный ядерный реактор, который можно заправлять чем угодно, хоть отбросами и мусором. В реальной жизни Полу Делореану пришлось оснастить автомобиль электрической силовой установкой. Предположительная скорость новинки будет составлять 386 километров в час. Заряда хватит на передвижение автомобиля на 190 километров. На борт смогут подняться два пассажира, а управлять аэрокаром будет искусственный интеллект. 

Ранее Dni.Ru сообщали о начале разработок отечественного летающего автомобиля. Об этом заявили на "АвтоВАЗе". Руководитель автоконцерна отметил, что основным акционером "АвтоВАЗа" является "Ростех" и это дает "отличную возможность для производства" летающих машин в будущем. Николя Мор пояснил, что еще одной "долгосрочной перспективой" в развитии концерна является внедрение системы беспилотного вождения. По его словам, подобная разработка должна обеспечивать безопасность как водителя, так и пешеходов. 

Автор: Алексей Минин15 августа 2017, 21:27

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