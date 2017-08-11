Улицу в центре Москвы перекроют на выходные

В связи с масштабной реконструкцией сети водостока автомобильное движение по Трубной улице в центре столицы будет перекрыто с 00:00 часов 12 августа до 05:00 часов 14 августа, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Кроме того, движение будет перекрыто на прилегающих переулках. Движение транспорта по Печатникову переулку будет невозможно от дома 2 до пересечения с Трубной, по Колокольчикову – от дома 6, строения 1, по Большому Сергиевскому – от дома 5, строения 1б.