В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила грузовик

На улице Энтузиастов в Челябинске маршрутное такси не успело затормозить и врезалось в разворачивающийся грузовик, передает РИА Новости. "Есть пострадавшие, их количество уточняется", – рассказали в отделе информации регионального управления МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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