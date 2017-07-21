В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила грузовик

На улице Энтузиастов в Челябинске маршрутное такси не успело затормозить и врезалось в разворачивающийся грузовик, передает РИА Новости. "Есть пострадавшие, их количество уточняется", – рассказали в отделе информации регионального управления МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

