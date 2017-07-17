Московского водителя-убийцу на Mercedes поймали в Германии

В Мюнхене задержан водитель Mercedes Александр Ломов, который сбил насмерть человека на Бауманской улице в Москве. Немецкие полицейские просят российских коллег подтвердить розыск фигуранта и предоставить документы о выдаче гражданина России, передает РЕН ТВ.
Смертельное ДТП, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 13 декабря в центре российской столицы. Mercedes с красивым номером серии "Е...ЕЕ" на огромной скорости сбил на тротуаре 29-летнего мужчину, у пострадавшего не было шансов выжить.
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