На востоке Москвы в ДТП с трамваем погиб человек

В столичном районе Преображенское произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, передает "Газета.ру".
Пассажиры трамвая в ДТП не пострадали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение общественного транспорта к настоящему времени восстановлено.
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