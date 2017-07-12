Автохам на Gelandewagen устроил ДТП с пожарной машиной

На пересечении проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе в Санкт-Петербурге столкнулись спешащая на вызов пожарная машина и внедорожник Mercedes Gelandewagen, передает "Газета.ru". При этом очевидцы утверждают, что водитель видел автомобиль экстренных служб, который к тому же ехал с включенным спецсигналом, однако принципиально не стал его пропускать, что и привело к столкновению. Официальной информации о ДТП пока не поступало.
Телеведущий не отделается одними штрафами
Валерия Любарская усомнилась в музыкальных способностях Ольги Бузовой
Ведущая "Доброго утра" рассказала о том, как изменилась ее жизнь с рождением ребенка
Жгучая брюнетка из "Дома-2" поразила поклонников откровениями