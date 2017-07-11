На вымирание бензиновых двигателей отвели пять лет

Пожар в ТЦ "РИО" Итоги саммита G20 Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Вторник 11 июля
Лента новостей
08:21
Организатор покушения на Путина сделал заявление
07:56
Во Внуково аварийно сел самолет
22:34
В любимом Хмельницкой признали известного актера
22:19
Анна Нетребко о сыне: Приходится разрываться
22:02
Малахов добыл новые секреты Путина
21:59
Малиновская разоблачила Солнцева и Шаляпина
21:56
Находившийся 10 лет в секс-рабстве мальчик забыл родителей
21:40
Москву заволокло дымом от страшного пожара в ТЦ "РИО"
21:33
"Царь" ломился в Кремль ради знакомства с Путиным
21:16
Украинцы готовы на все ради отпуска в Крыму
21:02
Названа причина страшного пожара в ТЦ "РИО"
20:57
Кузнецова встала на защиту детей из неблагополучных семей
20:48
Мужчины теряют интерес к сексу
20:38
Разъяренный Панин дошел до ручки
20:34
Киев придумал новую пакость для россиян
20:27
Лукашенко застали с 21-летней моделью
20:11
Список пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО"
19:56
Российская порнозвезда раскрыла секреты съемок
19:49
Сергей Лазарев возмущен своим увольнением
19:30
Будущие звездные мамы
19:20
Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине
19:20
При пожаре в московском ТЦ люди оказались в ловушке
19:13
Киев снова признался во вранье
18:51
Опубликовано фото державшего ребенка в секс-рабстве москвича
18:48
Ударом молнии убило пастуха и полторы тысячи овец
18:31
Туристов будут жестко наказывать за испражнения в море
18:23
Как Трамп обманул Путина
18:17
Матвиенко хочет выселить студентов из общежитий
17:44
Сгоревшая в Крыму Бузова сверкнула голой грудью
17:43
Алена Свиридова резко высказалась об отдыхе в Крыму
17:36
Тиллерсон успокоил нервного Порошенко
17:35
Искусство публичного выступления
17:17
В Москве открыли седьмую мечеть
17:16
Нашелся пропавший отец ребенка Маши Малиновской
16:56
Названа лучшая страна для мигрантов
16:42
Москвич со сломанными ребрами обвинил любовницу в побоях
16:41
Максакова о своей карьере ведущей на Украине
16:25
Вся правда о микрокредитах
16:22
Названы самые опасные фитнес-упражнения
16:11
Госдума поправит законопроект о курортном сборе
15:56
Украина испугалась "Маши и Медведя"
15:48
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
15:38
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:24
Внукам Путина сделали неожиданный подарок
15:20
Труп женщины год пролежал у кладбища в новой Москве
15:17
Число обращений в приемные Медведева растет
15:07
Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери
15:00
Подруги Барановской накинулись на Аршавина
14:59
Регионы получат право вводить курортный сбор
14:44
Корея отомстила России за Виктора Ана
14:43
Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве
14:38
Прощание с Носиком пройдет 11 июля
14:38
Два вида любовников старше 30 лет
14:30
На МКС отправляют гнома и медвежонка
14:14
60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери
14:14
Фанаты русского рока извалялись в грязи
14:14
Белоруссия воткнула нож в спину России
14:11
Тарасов притащил к матери очередную любовницу
14:08
Почему рухнул банк "Югра"
13:58
Володин: Средства от курортного сбора должны идти в муниципалитеты
13:46
Прототип iPhone 8 сравнили с Samsung Galaxy S8
13:40
Россиянам предложили отдохнуть в Испании бесплатно
13:32
Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
13:28
Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
13:17
Российский футболист найден мертвым в Абхазии
13:02
Отсидевший педофил устроился в McDonalds на раздачу Happy Meal
13:01
Изнасилованная Шурыгина промышляет грязным стриптизом
13:00
В Севастополе женщина до смерти закормила дочь кашей
12:55
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
12:53
В Москве открыт северный вестибюль станции МЦК "Кутузовская"
12:47
Скромная Володина внезапно обнажилась на отдыхе
12:38
Трамп изменился после встречи с Путиным
12:23
Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО
12:21
Установлена причина смерти Антона Носика
11:54
Россияне очарованы обходительностью Путина с женой Трампа
11:54
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
11:45
В Москве вернут экскурсии по строящимся станциям метро
11:39
Звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии после 15-й пластики
11:29
На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа
11:28
Найдена первопричина разногласий либералов и консерваторов
11:27
Маша Малиновская призналась в наркомании
11:26
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
11:26
Почему не стоит доверять советам местных в турпоездках
11:22
Уединившаяся в туалете самолета парочка прославилась на весь мир (видео)
11:20
Путин пошутил о слежке за Собяниным
11:09
В Петрозаводске поджигатель уничтожил семь автобусов
10:57
Под Петербургом за надругательство над ребенком задержали электрика
10:44
Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
10:41
Овсиенко о связи с Фадеевым: С ним интересно
10:34
Юный любовник довел до истерики Курочку из "Дома-2"
10:24
В банк "Югра" назначили временную администрацию
10:22
Американцам предсказали фиаско в Афганистане
10:01
Питьевую воду в Москве будут очищать по-новому
09:55
Проклова рассказала о ночи с Кикабидзе
09:46
Трампа мучают сомнения после встречи с Путиным
09:42
Шикарная свадьба Овечкина и Шубской
09:42
Таблетки от изжоги сокращают жизнь
09:38
Спасатели спешат к аварийно севшему Ми-8
09:35
Мать Бузовой врезала подлому Тарасову
09:28
Известный певец венчается с многодетной матерью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Мать Бузовой врезала подлому Тарасову
Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей
Авто

На вымирание бензиновых двигателей отвели пять лет

Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru
Пять лет: столько исследователи отпустили автомобильному бензиновому двигателю. Уже к 2022 году электромобили начнут полноценно конкурировать с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
прочитано 350 раз

Не позднее 2034 цены на автомобильные аккумуляторы сравняются, а потом и станут ниже цен на бензин – в пересчете цены энергозатрат и стоимости топлива на каждый километр. Такой прогноз опубликовали исследователи института Грантэма и британского Императорского центра экологической политики на страницах журнала Nature Energy.

ПО ТЕМЕ

Электромобили Tesla будут ездить без водителей

Как США понижают цену на нефть

Россия отменила пошлину на электромобили

"Барак Обама и Билл Гейтс признали сохранение энергии одной из ключевых технологий низкоуглеродного XXI века. С помощью нового метода прогнозирования мы можем узнать, когда накопление энергии становится конкурентоспособным, чтобы понимать, куда инвестировать", – заявил руководитель исследования Оливер Шмидт.

Многообещающее заявление о буме электромобилей в ближайшем будущем исследователи посчитали возможным, накопив солидную базу необходимых для прогнозирования данных. Также ученые оценили темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах.

К слову, к 2040 году во Франции намечен запрет на продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В Норвегии подобный запрет возможен уже к 2025 году. К 2019 году компания Volvo планирует отказаться от изготовления автомобилей на бензиновом ходу.

Автор: Алексей Минин11 июля 2017, 09:31

комментарии

Политика

Киев придумал новую пакость для россиян
Как Трамп обманул Путина
Белоруссия воткнула нож в спину России
Тиллерсон успокоил нервного Порошенко

Шоу-бизнес

Волочкова матом ответила завистникам
Жуткие последствия заражения крови Юлии Началовой
Достоинство Гарика Харламова произвело фурор
43-летняя Высоцкая показала божественные ноги

Проишествия

Названа причина страшного пожара в ТЦ "РИО"
Находившийся 10 лет в секс-рабстве мальчик забыл родителей
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите

Lifestyle

Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Шоу-бизнес

Достоинство Гарика Харламова произвело фурор

Звезда Comedy Club показал раритетное фото
Общество

Мизулина простояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца

Сенатор приложилась к святыне лишь в три часа ночи
Общество

Помидоры названы причиной каннибализма

Томаты выделяют опасный гормон
Шоу-бизнес

Волочкова матом ответила завистникам

Балерина вступила в полемику с подписчиками

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой

Фоторепортажи

Будущие звездные мамы
Фанаты русского рока извалялись в грязи
Шикарная свадьба Овечкина и Шубской
Саммит G20 под звуки поцелуев

Спорт

Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери
Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)

Регионы

Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru