На вымирание бензиновых двигателей отвели пять лет
Не позднее 2034 цены на автомобильные аккумуляторы сравняются, а потом и станут ниже цен на бензин – в пересчете цены энергозатрат и стоимости топлива на каждый километр. Такой прогноз опубликовали исследователи института Грантэма и британского Императорского центра экологической политики на страницах журнала Nature Energy.
"Барак Обама и Билл Гейтс признали сохранение энергии одной из ключевых технологий низкоуглеродного XXI века. С помощью нового метода прогнозирования мы можем узнать, когда накопление энергии становится конкурентоспособным, чтобы понимать, куда инвестировать", – заявил руководитель исследования Оливер Шмидт.
Многообещающее заявление о буме электромобилей в ближайшем будущем исследователи посчитали возможным, накопив солидную базу необходимых для прогнозирования данных. Также ученые оценили темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах.
К слову, к 2040 году во Франции намечен запрет на продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В Норвегии подобный запрет возможен уже к 2025 году. К 2019 году компания Volvo планирует отказаться от изготовления автомобилей на бензиновом ходу.
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