На вымирание бензиновых двигателей отвели пять лет

Пять лет: столько исследователи отпустили автомобильному бензиновому двигателю. Уже к 2022 году электромобили начнут полноценно конкурировать с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Не позднее 2034 цены на автомобильные аккумуляторы сравняются, а потом и станут ниже цен на бензин – в пересчете цены энергозатрат и стоимости топлива на каждый километр. Такой прогноз опубликовали исследователи института Грантэма и британского Императорского центра экологической политики на страницах журнала Nature Energy.

"Барак Обама и Билл Гейтс признали сохранение энергии одной из ключевых технологий низкоуглеродного XXI века. С помощью нового метода прогнозирования мы можем узнать, когда накопление энергии становится конкурентоспособным, чтобы понимать, куда инвестировать", – заявил руководитель исследования Оливер Шмидт.



Многообещающее заявление о буме электромобилей в ближайшем будущем исследователи посчитали возможным, накопив солидную базу необходимых для прогнозирования данных. Также ученые оценили темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах.

К слову, к 2040 году во Франции намечен запрет на продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В Норвегии подобный запрет возможен уже к 2025 году. К 2019 году компания Volvo планирует отказаться от изготовления автомобилей на бензиновом ходу.