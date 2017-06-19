В Москве оставят только желтые такси

К 2018 году в столице оставят только желтые автомобили такси. Таким образом по цвету машины можно будет определить легальность автоперевозчика, передает телеканал "360" со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Как пояснили в столичном правительстве, в следующем году истечет срок действия лицензий на осуществление таксомоторной деятельности. Тогда таксисты могли получить разрешение независимо от цвета автомобиля. А для получения нового документа водители должны будут предоставить желтые авто.