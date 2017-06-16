Какие проблемы заботят транспортные компании юга России

В Краснодаре за деловым завтраком обсудили проблемы транспортной отрасли юга России. Инициатором встречи стала компания "Деловые Линии", работающая на рынке 16 лет.

В организации диалога приняло участие информационное агентство РБК Юг. Независимые перевозчики говорили о проблемах транспортного рынка, правила игры на котором периодически уточняются. Ни секрет, что часть нововведений влечет за собой дополнительные расходы для транспортных компаний. Причем речь идет не только о системе "Платон". По мнению самих перевозчиков, некоторые законодательные инициативы требуют больше затрат и приносят больше потенциальных и реальных сложностей.

"Платон" руководители транспортных компаний воспринимают как данность. Как отметил Михаил Акжаян из компании СДМ, против нее возражают преимущественно частники, которые привыкли ездить втемную. Добросовестные компании стараются соблюдать действующее законодательство, так как наличие регистрации в "Платоне" для многих заказчиков является важным фактором для выбора исполнителя.

На встрече говорили и о "пакете Яровой". Он, в частности, обязывает перевозчика обязательно проверять достоверность представленных клиентом документов и сведений, информации о свойствах груза и условиях его перевозки.

"Новые требования из "пакета Яровой" ударили, в первую очередь не по FTL-сегменту (перевозка целыми машинами), а по экспедиторам, которые перевозят сборный груз", – отметил директор управления по экспедиторской деятельности группы компаний "Деловые Линии" Михаил Петров, имея в виду перевозку опломбированных контейнеров с исправными пломбами. По международным конвенциям их вскрытие не допускается.

В Краснодарском крае зарегистрировано 103,7 тысяч автомобилей весом до 3,5 тонн. Из них 81,1 тысячи находятся в собственности физических лиц, 22,6 тысячи – в собственности компаний. Транспортных средств тоннажем от 3,5 тонн до 12 тонн зарегистрировано 59,2 тысячи, 32,2 тысячи принадлежат физическим лицам, 27 тысяч – компаниям. Большегрузов массой более 12 тонн в регионе насчитывается 68 тысяч, частникам принадлежит 42,8 тысячи автомобилей, еще 25,4 тысячи находится в собственности компаний.

Еще одной новинкой, влияющей на рынок грузоперевозок, стали автоматизированные пункты весового контроля. Они могут не только самостоятельно взвешивать большегрузы, но также выписывать и присылать штрафы – подобно системам камер видеонаблюдения на дорогах. На юге России этой системе только предстоит внедрение, однако в целом по стране ее работа пока вызывает вопросы, отметили участники встречи в Краснодаре.





По мнению представителей транспортных компаний, функционирование пунктов весового контроля требует дополнительных настроек, в том числе, законодательных.

"Мы добиваемся, чтобы весовой контроль работал честно. Данные по поверке комплексов должны быть общедоступными, методика измерения должна быть прозрачной и понятной. Пока не выполнены данные условия, мы поддерживаем предложение убрать ответственность за развесовку по осям и оставить ответственность только по факту превышения полной массы транспортного средства". Помимо этого на стороне Минтранса не решена и проблема легитимности сертификата взвешивания. Нет нормативной базы, связанной с сертификатами: одно взвешивание может показать, что перевеса нет, другое – что он есть, причем существенный", – сказал Михаил Петров из "Деловых Линий".





Среди других актуальных проблем отрасли, которые называли перевозчики, – угрозы сохранности груза, например, вскрытия на стоянках и в пути. Правоохранительные органы зачастую затягивают оформление протоколов, особенно если фуру вскрыли на ходу и точное место совершения преступления неизвестно. Как правило, полиция, подозревает, в первую очередь, самих водителей. Решить подобные вопросы небольшим компаниям помогает работа по партнерским программам с крупными игроками рынка, у которых общением с полицией занимаются собственные юристы и представители службы безопасности.

Сталкиваются грузоперевозчики и с проблемой страхования: завышенные тарифы приводят к тому, что реальное применение страхования невозможно. Альтернативой, по их мнению, может выступить страхование гражданской ответственности. Но работает оно не всегда и зачастую зависит от отношения перевозчика и страховой компании.





Директор департамента по развитию FTL "Деловых Линий" Артем Ефимов рассказал, что у группы компаний все грузы страхуются на 10 миллионов рублей, что позволяет покрыть расходы в случае чрезвычайной ситуации. "Также мы пересмотрели систему выплат: процесс урегулирования претензий составляет 7-14 дней, документооборот полностью электронный, список необходимых документов сокращен до четырех.

Сейчас "Деловые Линии" разрабатывают программу лояльности для партнеров, совершающих определенное количество рейсов. Страхование – один из пунктов программы. Тариф дифференцирован и зависит от стоимости груза", – пояснил Артем Ефимов.

Участники рынка грузоперевозок на юге России отметили, что изменения в законодательстве зачастую ставят транспортные компании и частников в неравные условия. Юридические лица, соблюдающие все требования законодательства, не могут предоставлять услуги по той же цене, что и частники, которые легко избегают дополнительных расходов.





По словам представителей бизнеса, тот же жесткий контроль за перевесом фактически игнорирует частников – например, занятых транспортировкой стройматериалов.

"Правоприменители не с теми борются. Они выставляют счета нам, добросовестным перевозчикам. А проблема в том, что разрушают дороги машины, перевозящие крупнотоннажные грузы: стройматериалы, песок, гравий", – считает учредитель АрТранс Владимир Гурьянов.

На деловом завтраке были затронуты вопросы, касающиеся применимости ограничений по труду и отдыху. По словам перевозчиков, среднемесячный пробег в регионе составляет 12-15 тысяч километров на машину, поэтому дневной пробег в среднем укладывается в нормативы – около 500 километров.

Однако у тех, кто систематически нарушает эти параметры, больше коммерческий пробег, оборот и прибыль – следовательно, больше возможностей для развития, возникающих за счет пренебрежения безопасностью на дорогах. Изменить эту ситуацию можно только за счет жесткого, тотального контроля соблюдения показателей времени непрерывного движения и среднедневного пробега. Это предложение так же активно обсуждается на площадках Минтранса и на других встречах, посвященной актуальным проблемам отрасли.





При этом на рынке региональных грузоперевозок до сих пор преобладает "ситуационное ценообразование": стоимость для клиента многими определяется по модели "примерные расходы плюс желаемая прибыль". При расчетах транспортные компании не учитывают себестоимость километра – по словам игроков рынка, на практике она может зависеть от слишком большого количества факторов.

"Себестоимость километра на юге России и на Урале может отличаться на 10 рублей – из-за разницы стоимости топлива, разной амортизации из-за качества дорог и так далее. Единой цены по России нет и никогда не будет", – уверен директор компании СДМ Михаил Акжаян.

Цены, которые существуют на рынке, объективно выгодны перевозчикам, но только на данный момент, напомнил учредитель АрТранс Владимир Гурьянов. "Если закладывать в прайс стоимость новых машин, которые предполагается приобрести в будущем, и корректно подсчитанную амортизацию уже существующих автомобилей, то тарифы будут другие. Это угроза отложенного роста цен", – сказал бизнесмен.

Сегодня в подготовке влияющих на отрасль законов, как и в их последующей корректировке, участвует очень много различных групп влияния и очень мало самих перевозчиков, отметил директор управления по экспедиторской деятельности компании "Деловые Линии" Михаил Петров. Однако диалог власти и бизнеса все же существует. Суммировать предложения транспортных компаний призвана рабочая группа при Минтрансе. В нее входят и представители "Деловых Линий", призванные консолидировать мнения участников рынка перевозок.





Рабочая группа появилась после первых проблем с запуском "Платона". А после решения части наиболее актуальных вопросов администрирования она трансформировалась в несколько подразделений: по весогабаритному контролю, по труду и отдыху, по электронной накладной и по разрешениям на перевозку тяжелых грузов.

"Мы проводим встречи с нашими партнерами по всей России, чтобы аккумулировать все четкие и внятные претензии и идеи. Затем в рамках рабочей группы мы будем вносить максимально конкретные предложения по корректировке существующего законодательства" – подчеркнул представитель "Деловых Линий" Михаил Петров.