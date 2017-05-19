Автомобиль пошел кувырком из-за открытого люка

"Лада" перевернулась на дороге в Казани, угодив колесом в открытый люк. В казанском ОГИБДД УМВД РФ уже назвали причиной аварии неверно выбранный водителем скоростной режим.

На съемках с видеорегистратора явно видна скорость, с которой двигался по дороге автомобильный поток: 63 км/ч. Это разрешенная для городского режима скорость передвижения.

Авария произошла на Сибирском тракте напротив сорокового дома, передает "Вечерняя Казань". Водитель получил сотрясение мозга. Почему на пути водителя оказался открытый люк – официально не сообщается.