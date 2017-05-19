Многокилометровая пробка парализовала юг МКАД

На юге МКАД произошел транспортный коллапс. Из-за дорожных работ и нескольких аварий в районе пересечения с Бесединским шоссе до пересечения с Профсоюзной улицей образовалась огромная пробка.

Длина затора составляет порядка 21 километра. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на преодоление этого участка пути у водителей уйдет полтора часа.