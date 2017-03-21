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Авто

В США создали автомобиль для российских пробок

Фото: кадр youtube.com
Специалисты компании Thinkmodo придумали необычный Jeep Cherokee. Машина-трансформер может ехать буквально над дорожными пробками.
прочитано 5960 раз

Внедорожник голубого цвета оснащен сложной системой гидравлики. При нажатии на кнопку колея машины и ее дорожный просвет увеличиваются почти до трех метров.

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Оригинальный Jeep Cherokee способен буквально проезжать над другими автомобилями. Такие машины очень подошли бы для использования в условиях московских пробок.

Для того чтобы водитель мог контролировать ситуацию, в салон выводится изображение с нескольких видеокамер. Внедорожник-трансформер стал вдвое тяжелее стандартного Jeep Cherokee, получив грузовые покрышки под увеличившуюся массу. К сожалению, о серийном выпуске автомобиля речи не идет, поскольку это всего лишь рекламный продукт.

Однако в России можно увидеть на дорогах и более диковинные машины. Как писали Dni.ru, в феврале этого года недалеко от подмосковных Химок водители заметили автомобиль, полностью обшитый кожей канадского бизона, а также мехами баргузинского соболя и норки.

Шикарной "одежкой" оснащены не только капот, двери, крыша, но и салон и даже двигатель машины. Ранее она продавалась на сайте бесплатных объявлений по цене от 40 до 88 миллионов рублей. Автор объявления отметил, что подобная отделка – настоящая ручная работа по запатентованной технологии. 

Автор: Людмила Фоканова21 марта 2017, 18:31

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