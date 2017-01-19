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Россиянин купил иномарку за четверть миллиарда

Фото: bugatti.com
В России оформлен первый заказ на гиперкар Bugatti Chiron, стоимость которого составляет 220 миллионов рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным.
прочитано 794 раза

Первый экземпляр автомобиля был привезен ранее в Москву в качестве образца для демонстрации. Передача гиперкара владельцу состоится в 2018 году. Новый хозяин планирует использовать автомобиль в Европе.

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В дальнейшем компания рассчитывает продолжить поставки автомобилей Bugatti в Россию. В связи с этим разрабатывается возможность установки на Bugatti Chiron системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также дилер надеется на изменение процедуры омологации малых серий авто для ввоза на территорию России, сообщает "Газета.ру".

Bugatti Chiron – рекордсмен по мощности и скорости среди серийных автомобилей. Он скрывает под карбоновым капотом 1500 лошадиных сил. Двигатель передает реактивную мощь на все четыре колеса и разгоняет машину до первой сотни километров за 2,5 секунды.

Как писали Dni.ru, автоконцерн Bentley выпустит электромобиль. О том, что следующая модель бренда может быть полностью электрической, заявил глава российского отделения британского люксового автопроизводителя Bentley Марко ван Альтен. Вариант электропривода рассматривается для спортивного купе EXP 10 Speed 6. По словам Альтена, это хороший и многообещающий бизнес-проект. Его реализация планируется к 2020 году.

Автор: Людмила Фоканова19 января 2017, 18:10

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