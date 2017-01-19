Россиянин купил иномарку за четверть миллиарда

В России оформлен первый заказ на гиперкар Bugatti Chiron, стоимость которого составляет 220 миллионов рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Первый экземпляр автомобиля был привезен ранее в Москву в качестве образца для демонстрации. Передача гиперкара владельцу состоится в 2018 году. Новый хозяин планирует использовать автомобиль в Европе.

В дальнейшем компания рассчитывает продолжить поставки автомобилей Bugatti в Россию. В связи с этим разрабатывается возможность установки на Bugatti Chiron системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также дилер надеется на изменение процедуры омологации малых серий авто для ввоза на территорию России, сообщает "Газета.ру".

Bugatti Chiron – рекордсмен по мощности и скорости среди серийных автомобилей. Он скрывает под карбоновым капотом 1500 лошадиных сил. Двигатель передает реактивную мощь на все четыре колеса и разгоняет машину до первой сотни километров за 2,5 секунды.

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