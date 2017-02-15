Под Москвой заметили машину из кожи бизона

На Ленинградском шоссе недалеко от Химок автомобилисты заметили необычную машину. Транспортное средство полностью обшито кожей бизона.

Необычный автомобиль привлек внимание случайных наблюдателей. Очевидцы засняли эксклюзивное авто, выложив фотографии в социальной сети "ВКонтакте".

Выяснилось, что автомобиль полностью обшит кожей канадского бизона и мехами баргузинского соболя и норки. Шикарной "одежкой" оснащены не только капот, двери, крыша, но и салон и даже двигатель транспортного средства.

Оказалось, что ранее эта машина продавалась на сайте бесплатных объявлений Avito. Продавец сообщил, что у двигателя и багажного отсека есть вставки из кристаллов Swarovski.

В объявлении о продаже люксового авто не была указана модель автомобиля. Пользователи Сети говорят, что это апгрейд спортивной или даже отечественной машины.

Мнения пользователей относительно такого тюнинга автомобиля разделились. Некоторые посчитали его непрактичным. "Ну и как его мыть? Идиотизм какой-то. А в проливной дождь он килограмм на триста автоматически тяжелеет? И вообще не понятно, сколько влаги под кожей скопится", "Глупо такой автомобиль гонять по дорогам общего пользования. Это исключительно выставочный экземпляр для тюнинг-пати. Смысл стоять на нем в пробках, а самое главное, ради чего??? За эти деньги пару двухсотых можно взять", – пишут комментаторы.

Машина продавалась по цене от 40 до 88 миллионов рублей. Автор объявления отметил, что подобная отделка – настоящая ручная работа по запатентованной технологии.