В Сеть утекли фото новой "Лады-Мустанг"

Юлия Самойлова едет на Евровидение Страсти вокруг Шурыгиной Главные события Москвы Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Пятница 17 марта
Лента новостей
16:49
Гольфист шлепнул крокодила на поле (видео)
16:29
Режиссеров защитили на 50 лет
16:26
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
16:02
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
15:59
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
15:51
Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта
15:37
В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч
15:15
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
15:09
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
14:59
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности
14:59
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно
14:58
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
14:40
Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса
14:30
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
14:30
Россия потеряла Джигурду
14:18
Регионы выдвигают представителей в ОП
14:10
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
14:08
Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины
14:00
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
13:59
Беременность 11-летней британки вызвала переполох
13:54
Белорусские музыканты отказались выступать в России
13:31
Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика
13:27
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
13:10
В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"
13:08
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
13:06
Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя
13:05
Орбакайте удивила необычной прической
12:59
Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном
12:54
Оскандалившаяся из-за "голых" фото Сейфрид вышла замуж
12:28
В центре Москвы на четырех станциях метро ищут бомбы
12:22
Изменившаяся Лариса Гузеева вызвала восторг
12:21
Актриса Олеся Судзиловская резко помолодела
12:19
Генерал Варчук признался в получении взятки в 10 млн
12:13
Под Москвой в подъезде до смерти забили девушку
12:08
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
11:53
Москвич в ярком купальнике устроил зарядку у метро (видео)
11:52
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie
11:52
На Кипре взорвалась русская радиостанция (видео)
11:48
Жириновский извинился за недостойное поведение
11:47
Секты на рынке недвижимости
11:44
Севастополь стремительно преображается в составе России
11:40
На россиянина завели дело из-за многомиллионого выигрыша в покер
11:39
Актриса Валентина Теличкина госпитализирована в Москве
11:26
Виктории Дайнеко делают операцию после разрыва с мужем
11:19
Актер из "Друзей" избил премьер-министра
11:14
На севере Москвы из BMW X6 стащили 4,3 миллиона рублей
11:13
США решили затопить Сирию
11:05
К кому Путин приходит по ночам
11:04
"Разлучница" Джоли и Питта родила второго ребенка
10:56
Новая избранница Тарасова: Для меня главное – семья
10:51
В Москве раскрыта миллиардная афера с деньгами на инвалидов
10:43
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
10:43
Как китайские туристы обворовывали Россию
10:40
Праймериз "ЕР" – тренировка перед выборами
10:29
Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
10:16
Кафельникову застыдили за эротическую съемку с любимым
09:54
За снятие наличных придется платить больше
09:52
Главные события Москвы с 17 по 23 марта 2017 года
09:38
Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
09:33
Очевидцы сообщили о пожаре в московском ТЦ
09:29
Отдыхающая в Дубае Кудрявцева восхитила своим видом
09:25
Когда женщинам пора "снизить планку"
09:18
На юго-востоке Петербурга нашли труп пенсионерки
09:16
"Маменькин сынок" в ловушке первой любви
09:13
Снос хрущевок дойдет до регионов
08:59
Лысый Билан сделал признание о Самойловой
08:44
Секреты квестов в реальности
08:34
Россиян предупредили о метелях и дождях
08:32
Дроздова стала похожа на Хромченко
08:32
На границе с Украиной появится новая армия
08:27
В Петербурге эвакуируют дом после сообщения о бомбе
08:10
Маткапитал предложили тратить по-новому
07:53
В Черное море вошел французский фрегат-невидимка
23:59
В Подмосковье пьяная внучка ограбила и сожгла пенсионерку
23:43
Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную
22:00
Как изменились звезды сериала "Богатые тоже плачут"
21:56
Названа возможная дата президентских выборов
21:49
Военные коммунальщики очищают города от мусора
21:46
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе
21:44
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
21:35
На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)
21:27
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом
21:11
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных
20:55
Секретные агенты напугали внука Трампа
20:41
Запад разнес Киев за блокаду Донбасса
20:41
Какую фобию вызывает смартфон
20:06
Путин о своем почерке: Как курица лапой
19:57
В России хотят ввести "налог на здоровье"
19:53
Лучшие фильмы 1990-ых
19:47
Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине
19:37
Захарченко от радости сломал кровать
19:36
Мама о роковой прививке Юлии Самойловой
19:32
Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами
19:05
На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка
19:00
Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
18:45
Меланью Трамп нашли в грязном порно
18:41
Свободную продажу табака могут запретить
18:33
Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину
18:27
Сеть взорвал ролик о Крыме
18:18
Как культура сближает Россию и Германию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
Бузова исповедалась Барановской
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
Россиян ограничат в правах на пенсию
Горбачевым и его женой руководили извне
Авто

В Сеть утекли фото новой "Лады-Мустанг"

Фото: GLOBAL LOOK press/Allexander Makarov
Похоже, в скором времени российских автолюбителей ждет сюрприз. На днях в интернете появились первые фотографии абсолютно новой модификации ВАЗ 2101 – знаменитой "Копейки".
прочитано 6986 раз

Судя по снимкам, сделанным во время дорожных испытаний свеженького авто, очередное произведение отечественного автомобилестроения выглядит весьма эффектно. В дизайне обновленной машины явно прослеживается влияние классической модели Ford Mustang, а также Chevrolet Camaro.

ПО ТЕМЕ

Россиян хотели оставить без "Приоры"

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Технические характеристики также должны порадовать отечественного автолюбителя. Базовая модель "Копейки" будет оснащена новым двухлитровым турбированным двигателем, генерирующим 200 лошадиных сил. Расход топлива составит шесть литров на 100 км езды по городу и 4,4 литра – на загородных трассах.

 

Публикация от LADA Автоцентр Елабуга (@elabugalada)

 

По слухам, стоимость новой "Копейки" станет известна в конце 2017 года. Ожидается, что в это же время она поступит в продажу в автосалоны.

Тем временем российские интернет-пользователи встретили новость о готовящемся выпуске обновленной "Лады" с одобрением. "Необычный дизайн, неплохо получилось! Неужто свежие умы на ВАЗ взяли", "Мне лично очень глаз порадовало, пусть боковые панели на роллс-ройс смахивают, но копейку точно напоминает", – пишут блогеры. 

Впрочем, некоторые скептики усомнились в подлинности опубликованных фотографий. " Утка это", "Че-то рановато... До 1 апреля еще далеко", – так комментируют интернет-пользователи появившиеся в Сети изображения  возрожденной "Копейки". 

А кое-кто и вовсе разнес новинку в пух и прах. "Фото классное, но продукт будет опять похож на верблюда!", – заявил один из критиков.

15 марта 2017, 16:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие образцы отечественного автопрома

567

комментарии

Политика

Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
США решили затопить Сирию
Запад разнес Киев за блокаду Донбасса

Шоу-бизнес

Никита Джигурда отпустил Марину Анисину
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности

Проишествия

Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
Студентка-медик до смерти объелась ChocoPie

Lifestyle

Звезда "Людей Икс" серьезно больна
Белорусские музыканты отказались выступать в России
Актриса Валентина Теличкина госпитализирована в Москве
Секреты квестов в реальности
Lifestyle

Белорусские музыканты отказались выступать в России

Участники популярной группы Naviband не приедут в Москву
Общество

Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница столицы заявила о приставаниях участкового терапевта
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

Накануне юбилея поп-король сделал заявление
Шоу-бизнес

Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"

В личной жизни бывшего мужа Феофилактовой произошла драма

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Орбакайте удивила необычной прической
#Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации
Дроздова стала похожа на Хромченко
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа

Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

Регионы

Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
Снос хрущевок дойдет до регионов
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru