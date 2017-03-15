Россиян хотели оставить без "Приоры"

Российский концерн АВТОВАЗ может прекратить производство модели Lada Priora. Об этом заявил глава компании Николя Мор.

Руководитель АВТОВАЗа в интервью белорусскому изданию "Автобизнес" заявил, что Lada Priora – это "отдельный случай" в вопросе ухода с конвейера устаревших моделей. "С запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС нам в ближайшее время нужно ее устанавливать на весь модельный ряд, но с Priora я в этом не уверен", – отметил Николя Мор.

Позднее в пресс-службе АВТОВАЗа опровергли появившуюся в Сети информацию о полном снятии модели с конвейера. "Жизненный цикл кончается у всех продуктов", – сказал представитель концерна. "Но пока этот автомобиль покупают, мы будем его производить", – цитирует сотрудника пресс-службы "Газета.ru".

Добавим, Николя Мор также рассказал о дальнейшей судьбе модели Lada Kalina. Он признал, что машина "нуждается в совершенствовании", но тем не менее она останется на конвейере.



Ранее в Сети появился рейтинг самых популярных машин на Северном Кавказе. В 2016 году наиболее востребованным автомобилем в регионе стала Lada Priora.

Публикация от Priora Tuning® (@prioratuning) Мар 13 2017 в 12:38 PDT

Напомним, производство первых автомобилей Lada Priora началось в марте 2007 года. Таким образом, в марте текущего года модель отмечает свой 10-летний юбилей.