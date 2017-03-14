За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи

Проведя 12 заседаний, суд обязал скандальную гонщицу Мару Багдасарян выплатить 202 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения. 14 марта было рассмотрено последнее из поступивших в суд 54 административных дел в отношении стритрейсерши, передает ТАСС.

Напомним, Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике Mercedes сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. За участие в них и нарушение ПДД она ранее отбыла административный арест сроком в десять дней.