Грузовик пробил потолок в Домодедово

Водитель грузовика устроил ДТП в аэропорту Домодедово. Очевидцы записали на видео последствия аварии.

На опубликованных кадрах видно, что водитель грузовика не рассчитал габариты автомобиля, решив проехать под аркой на территории аэропорта. В результате машина буквально вспорола потолок, передает Life.ru. Из-за действий невнимательного водителя никто не пострадал.