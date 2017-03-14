Грузовик пробил потолок в Домодедово
На опубликованных кадрах видно, что водитель грузовика не рассчитал габариты автомобиля, решив проехать под аркой на территории аэропорта. В результате машина буквально вспорола потолок, передает Life.ru. Из-за действий невнимательного водителя никто не пострадал.
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