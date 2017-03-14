Летчик-испытатель сбил пенсионера в Москве

На севере Москвы заслуженный летчик-испытатель Вячеслав Белоусов сбил пожилого мужчину. По предварительным данным, пенсионер пересекал дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Белоусова обязали явиться в полицию, передает Life.ru.
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