Летчик-испытатель сбил пенсионера в Москве

На севере Москвы заслуженный летчик-испытатель Вячеслав Белоусов сбил пожилого мужчину. По предварительным данным, пенсионер пересекал дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Белоусова обязали явиться в полицию, передает Life.ru.