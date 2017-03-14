В страшном ДТП под Ярославлем погибли пять футбольных фанатов

Под Ярославлем в ночь на 14 марта произошла жуткая авария: автомобиль Kia Rio лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП погибли пять человек. Водитель легковушки скончался на месте, четверо его пассажиров умерли в больнице, пишет "Газета.ru".

Водитель фуры не пострадал. Как выяснилось позже, жертвами трагедии стали футбольные фанаты, возвращавшиеся с матча любимой команды. Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии.