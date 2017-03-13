Челябинскую автоледи наказали за тезку из Подмосковья

Юлия Самойлова едет на Евровидение Джигурда оконфузился в ДНР Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
19:01
Ученые разрешили есть упавшую пищу
18:40
Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой
18:29
Скоро "умрут" 200 тысяч мобильных приложений
18:21
В чем главная задача историка
18:12
В Москве пройдет вручение премии "Cобытие года"
18:05
Особенности жизни евреев в современной России
17:59
Врачи оставили без помощи умирающую из-за плохой дороги
17:59
Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака
17:46
Неправильный прикус портит жизнь человека
17:33
Третью годовщину "Крымской весны" отметят грандиозным концертом
17:27
Ибупрофен и диклофенак признали опасными для сердца
17:26
Американка шокировала телом после кесарева
17:20
Перевернувшийся на западе Москвы внедорожник попал на видео
17:20
Как определить психотип ребенка
17:08
Юная гандболистка прыгнула на голову сопернице (видео)
17:08
"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера
16:49
Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
16:41
Отец довел Шульгину до припадка
16:36
Почему у пенсионеров отказывают почки
16:32
Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
16:28
"Жигули" сбили школьника на зебре в Петербурге
16:18
Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных
16:04
Тарасов назвал имя новой возлюбленной
15:46
Эрдоган решил свергнуть Меркель
15:38
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы
15:31
Преснякова стала жертвой врачебной ошибки
15:26
Что ждало Крым в составе Украины
15:11
Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром
14:53
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
14:52
Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
14:32
Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
14:29
Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
14:18
Украинцы перестали массово батрачить в России
14:12
"Королева пышной груди" покорила соцсети
14:07
Бузова исповедалась Барановской
14:01
В школе под Москвой у сына депутата украли пистолет и открыли стрельбу
14:00
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
13:59
Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений
13:58
Исцелиться от болезней можно силой мысли
13:48
Жукову застукали в объятиях родственника Трампа
13:43
Значение имени Валентина
13:40
За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
13:22
В Москве во время секса с путаной умер индиец
13:19
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
13:12
Лазарев скорбит об умершем брате
12:41
Новое увлечение Евгении Крюковой
12:31
От семьи Фриске отрекся адвокат
12:30
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
12:29
Опубликованы фото голых Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид
12:26
Лукашенко нанес коварный удар по России
12:09
55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой
12:04
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
11:59
"ЕР" начинает интернет-экспансию
11:54
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
11:46
Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак
11:43
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
11:36
Горячие танцы принца Уильяма произвели фурор
11:33
Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов
11:21
Гигантская паучиха-мать шокировала Сети (видео)
11:21
Порошенко попал в ловушку Путина
11:10
Под Москвой похитили мужчину
11:09
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
11:05
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
10:54
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
10:53
Никита Джигурда о лишении гражданства
10:25
Москву вновь накроет снегом
10:19
В Москве загорелся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:09
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:20
За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой
08:19
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
08:18
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
23:56
Что останется после Безрукова
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
21:12
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы
21:02
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
21:00
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:25
Датский принц скончался на 83-м году жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Максакова назвала себя дурой
Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Лукашенко нанес коварный удар по России
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
От семьи Фриске отрекся адвокат
Авто

Челябинскую автоледи наказали за тезку из Подмосковья

Фото: GLOBAL LOOK press\Andrey Arkusha
Местные суды признали совершенные полной тезкой обвиняемой с такой же датой рождения и проживающей в Подмосковье нарушения ПДД отягчающим обстоятельством. В результате добропорядочная автоледи понесла более строгое наказание, лишившись прав на два года.
прочитано 1180 раз

Неприятности для Елены Ивановой начались 8 марта 2015 года. Тогда женщину за рулем остановили инспекторы ДПС. Они заподозрили, что автоледи пьяна. Медосвидетельствование этот факт подтвердило.

ПО ТЕМЕ

Пьяного полицейского на Ferrari поймали в центре Москвы

Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян

Мара Багдасарян хочет откосить от года работ

Нарушительницу суд признали виновной. Но на этом история не кончилась. В качестве отягчающих вину обстоятельств мировой судья признал многочисленные нарушения ПДД, которые якобы числились за Ивановой, сообщает "Газета.Ru".

В итоге она лишилась права управления транспортными средствами на два года. Однако через некоторое время выяснилось, что никаких нарушений, кроме того, за которое ее осудили, за девушкой не числится.

Суд по каким-то причинам не обратил внимания на то, что злостной нарушительницей ПДД является ее полная тезка из подмосковного Серпухова. У них совпадают не только фамилия, имя и отчество, но и полностью одинаковые даты рождения.

По словам автоюриста Льва Воропаева, который представляет интересы Ивановой в суде, девушки проходят по базе ГИБДД как одно лицо. Кроме того, остановили автоледи в Курганской области, сама она живет в Челябинске, а нарушения были совершены в Москве и Московской области вообще на другом автомобиле.

Нарушительница из Серпухова еще оказалась заядлой неплательщицей штрафов. Судебные приставы возбудили производство, но исполнительный лист направили не ей, а по месту работы ее тезки в Челябинск, по месту работы Ивановой. Более того, у бедняги теперь возникают трудности и в банках. Ее тезка ко всему прочему еще имеет и задолженности по кредитам.

Автор: Людмила Фоканова13 марта 2017, 20:50

комментарии

Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Фильм о могучем Путине восхитил Запад
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака
Отец довел Шульгину до припадка
Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой
Тарасов назвал имя новой возлюбленной

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Lifestyle

Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
Шоу-бизнес

Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции

По словам певицы, ее разрезали от головы до копчика
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Бузова исповедалась Барановской

Телеведущая дала интервью своей коллеге по несчастью
Шоу-бизнес

Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой

Певицу заставили танцевать с переломанным ребром

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru