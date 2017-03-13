Челябинскую автоледи наказали за тезку из Подмосковья

Местные суды признали совершенные полной тезкой обвиняемой с такой же датой рождения и проживающей в Подмосковье нарушения ПДД отягчающим обстоятельством. В результате добропорядочная автоледи понесла более строгое наказание, лишившись прав на два года.

Неприятности для Елены Ивановой начались 8 марта 2015 года. Тогда женщину за рулем остановили инспекторы ДПС. Они заподозрили, что автоледи пьяна. Медосвидетельствование этот факт подтвердило.

Нарушительницу суд признали виновной. Но на этом история не кончилась. В качестве отягчающих вину обстоятельств мировой судья признал многочисленные нарушения ПДД, которые якобы числились за Ивановой, сообщает "Газета.Ru".

В итоге она лишилась права управления транспортными средствами на два года. Однако через некоторое время выяснилось, что никаких нарушений, кроме того, за которое ее осудили, за девушкой не числится.

Суд по каким-то причинам не обратил внимания на то, что злостной нарушительницей ПДД является ее полная тезка из подмосковного Серпухова. У них совпадают не только фамилия, имя и отчество, но и полностью одинаковые даты рождения.

По словам автоюриста Льва Воропаева, который представляет интересы Ивановой в суде, девушки проходят по базе ГИБДД как одно лицо. Кроме того, остановили автоледи в Курганской области, сама она живет в Челябинске, а нарушения были совершены в Москве и Московской области вообще на другом автомобиле.

Нарушительница из Серпухова еще оказалась заядлой неплательщицей штрафов. Судебные приставы возбудили производство, но исполнительный лист направили не ей, а по месту работы ее тезки в Челябинск, по месту работы Ивановой. Более того, у бедняги теперь возникают трудности и в банках. Ее тезка ко всему прочему еще имеет и задолженности по кредитам.