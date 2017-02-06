Названа причина инцидента с броневиком на МКАД

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Пресс-служба столичного управления ГИБДД прокомментировала инцидент с броневиком, который произошел утром на юго-востоке МКАД. Дорожные полицейские заявили, что военная машина остановилась для ремонта.
"ДТП на 14-м километре МКАД с участием подобного рода техники не зафиксировано", – сообщили в ведомстве агентству городских новостей "Москва". Кому принадлежит БТР, не уточняется.
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