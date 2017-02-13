Мужчина топором разворотил авто за неприличный жест водителя
Автолюбители поссорились из-за места на стоянке. Владелец "Нивы" подходит к водителю Subaru, объясняя ему, почему не собирается менять место парковки. Затем мужчина направляется к своей машине, но вдруг оборачивается и показывает неприличный жест оппоненту. Тот, не теряя времени даром, выходит из своего авто, берет из багажника топор, идет к "Ниве" и обрушивает его на машину обидчика.
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