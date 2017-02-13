Мужчина топором разворотил авто за неприличный жест водителя

В Сети появилась запись, сделанная видеорегистратором в Таганроге. Выяснение отношений двух водителей привело к тому, что один из них взялся за топор.

Автолюбители поссорились из-за места на стоянке. Владелец "Нивы" подходит к водителю Subaru, объясняя ему, почему не собирается менять место парковки. Затем мужчина направляется к своей машине, но вдруг оборачивается и показывает неприличный жест оппоненту. Тот, не теряя времени даром, выходит из своего авто, берет из багажника топор, идет к "Ниве" и обрушивает его на машину обидчика.