Священник на Land Cruiser сбил коллегу на пешеходном переходе

Между улицами Содышка и Гастелло во Владимире священник на Toyota Land Сruiser Prado сбил другого священнослужителя, шедшего по пешеходному переходу. Пострадавший в критическом состоянии. В Сети появилось видео с места происшествия.
На записи можно заметить, что внедорожник начал тормозить уже после пешеходного перехода, передает "Газета.ru". На асфальте остался четкий тормозной след.
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