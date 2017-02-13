Автобус врезался в столб на севере Москвы (видео)

Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла на севере Москвы поблизости от станции метро "Речной вокзал". Видео произошедшего опубликовало издание "Говорит Москва". Благодаря записи удалось восстановить последовательность событий. Автобус на высокой скорости подъезжал к выезду со стоянки, однако не вписался в поворот, выехал на тротуар, снес ограждения, вылетел на дорогу и проехав поперек проезжей части въехал в столб на другой стороне. О том, что стало причиной столь необычного поведения транспортного средства не сообщается.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.