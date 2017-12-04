Смертельное ДТП с ребенком в Москве попало на видео
На записи видно, что перед тем, как проехать на красный свет и сбить трех человек на пешеходном переходе, водитель иномарки совершил опасный маневр, перестроившись сразу через две полосы. Запись трагического происшествия опубликовал телеканал "360".
Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 3 декабря. От полученных травм скончался трехлетний ребенок. Его родители оказались в больнице с многочисленными травмами. Женщина попала в реанимацию с сотрясением мозга и раздроблением ноги. Подозреваемого в совершении наезда задержали.
Звезда "Дома-2" дала совет начинающей певице
Певица ошарашила выходкой дочь и мужа
Олег Маймаи обокрал бывшую пассию
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь