Автоледи устроила ДТП из-за зада обезьяны

Курьезный инцидент произошел в китайской провинции Гуйчжоу. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, перепутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и устроила аварию.

Сбежавшее из цирка животное пыталось найти дорогу. Чтобы увидеть окрестности, обезьяна поднялась на турнике над проезжей частью. Автоледи приняла пятую точку за сигнал остановки.

Она нажала на тормоз, машина мгновенно остановилась, и в нее врезались другие водители, сообщает Life.ru. В аварии никто не пострадал, но машины получили существенные повреждения.