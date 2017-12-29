Автоледи устроила ДТП из-за зада обезьяны
Сбежавшее из цирка животное пыталось найти дорогу. Чтобы увидеть окрестности, обезьяна поднялась на турнике над проезжей частью. Автоледи приняла пятую точку за сигнал остановки.
Она нажала на тормоз, машина мгновенно остановилась, и в нее врезались другие водители, сообщает Life.ru. В аварии никто не пострадал, но машины получили существенные повреждения.
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