Звезда "Дома-2" устроила пьяное ДТП в Москве

Экс-участник скандального телешоу Глеб Жемчугов (Клубничка) попал в неприятную историю. Мужчина спровоцировал серьезную аварию.

По имеющейся информации, бывший участник реалити-шоу выпил, перед тем как сесть за руль. Затем он устроил гонки по ночной столице.

ПО ТЕМЕ Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию

Некоторое время он катался по городу и в конце концов пьяная поездка закончилась ДТП. Автомобиль клубнички врезался в припаркованные у обочины автомобили, передает Пятый канал.

Публикация от МСCLUB.ВЕДУЩИЙ.ЧИТАЮ РЭП (@gleb_zhemchugov) Ноя 3 2017 в 2:04 PDT

Публикация от МСCLUB.ВЕДУЩИЙ.ЧИТАЮ РЭП (@gleb_zhemchugov) Май 20 2017 в 5:14 PDT

Напомним, ранее в страшную аварию попал еще один "обитатель" телестройки – красавчик из Краснодара Дмитрий Талыбов. Машина на огромной скорости три раза перевернулась. Но пассажиры и водитель выжили. Его одноклассник Виталий Клочко рассказывал, что они возвращались из клуба и встретили пьяных друзей, которые были на авто.

Публикация от МСCLUB.ВЕДУЩИЙ.ЧИТАЮ РЭП (@gleb_zhemchugov) Окт 2 2017 в 6:20 PDT

Молодые люди подсели к знакомым и поехали кататься по городу. "Нас хотели остановить гаишники, но мы решили скрыться и улетели в поле на скорости 160 километров в час, три раза перевернулись", – поделился Клочко.

Как писали Dni.Ru, ранее в ДТП угодила участница "Дома-2" Алеся Клочко из Нефтеюганска. "Все произошло на светофоре: лоб в лоб столкнулась с таксистом, – рассказала девушка. – Теперь не могу получить деньги по страховке, так как у виновника аварии – поддельные документы. А я сильно потратилась на ремонт машины – отдала более полмиллиона рублей". Она подала заявление в полицию на онлайн-сервис, чтобы компенсировать расходы на ремонт.

