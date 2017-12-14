Звезда "Дома-2" устроила пьяное ДТП в Москве
По имеющейся информации, бывший участник реалити-шоу выпил, перед тем как сесть за руль. Затем он устроил гонки по ночной столице.
Некоторое время он катался по городу и в конце концов пьяная поездка закончилась ДТП. Автомобиль клубнички врезался в припаркованные у обочины автомобили, передает Пятый канал.
Напомним, ранее в страшную аварию попал еще один "обитатель" телестройки – красавчик из Краснодара Дмитрий Талыбов. Машина на огромной скорости три раза перевернулась. Но пассажиры и водитель выжили. Его одноклассник Виталий Клочко рассказывал, что они возвращались из клуба и встретили пьяных друзей, которые были на авто.
Молодые люди подсели к знакомым и поехали кататься по городу. "Нас хотели остановить гаишники, но мы решили скрыться и улетели в поле на скорости 160 километров в час, три раза перевернулись", – поделился Клочко.
Как писали Dni.Ru, ранее в ДТП угодила участница "Дома-2" Алеся
Клочко из Нефтеюганска. "Все произошло на светофоре: лоб
в лоб столкнулась с таксистом, – рассказала девушка. – Теперь не могу получить
деньги по страховке, так как у виновника аварии – поддельные документы. А
я сильно потратилась на ремонт машины – отдала более полмиллиона рублей". Она
подала заявление в полицию на онлайн-сервис, чтобы компенсировать расходы на
ремонт.
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