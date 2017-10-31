В Москве две иномарки протаранили машину с мигалками

Запись аварии с машиной с мигалками попали в Сеть. Судя по видео, пострадала машина Следственного комитета России

На кадрах видно, как черная иномарка с включенными спецсигналами выезжает на красный свет на перекресток. В этот момент в нее врезаются два внедорожника, которые начали движение на зеленый сигнал светофора. Одна машина угодила служебному транспорту в переднюю пассажирскую дверь, а другая задела капот.

Авария произошла на Комсомольском проспекте в центре Москвы. По официальной информации пострадавших нет. "Там было мелкое ДТП, столкновение трех транспортных средств, без пострадавших", – приводит слова представителя столичного главка ГИБДД радиостанция "говорит Москва".