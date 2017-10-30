Последствия смертельного ДТП с автобусом и такси сняли на видео

В Раменском районе Подмосковья столкнулись такси и автобус. Авария произошла недалеко от деревни Донино на Егорьевском шоссе. Жертвами ДТП стали два человека – водитель и пассажир легковушки, передает РИА ФАН.

Водитель автобуса госпитализирован с травмами. По предварительным данным, такси выехало на встречную полосу и протаранило автобус. Как пишет "360", от столкновения автобус выбросило в кювет.