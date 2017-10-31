Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть
От удара машины отбрасывает к пешеходному переходу, где легковой автомобиль сильно цепляет внедорожник. В итоге машина застревает между джипом и "Газелью", которая врезалась в столб.
Инцидент случился на пересечении Енисейской улицы и Староватутинского проезда на северо-востоке Москвы. Как сообщает газета "Комсомольская правда", в ДТП пострадали двое человек. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент проводят проверку по факту случившегося.
Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Актер посягнул на собственность молодой жены
Пользователи Сети возмутились внешним видом мальчика
Блогер раскрыла секрет успеха телеведущей