Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть

Видео аварии грузовика и двух легковых машин попало в Сеть. На кадрах видно, как "Газель" на большой скорости врезается в иномарку.

От удара машины отбрасывает к пешеходному переходу, где легковой автомобиль сильно цепляет внедорожник. В итоге машина застревает между джипом и "Газелью", которая врезалась в столб.

Инцидент случился на пересечении Енисейской улицы и Староватутинского проезда на северо-востоке Москвы. Как сообщает газета "Комсомольская правда", в ДТП пострадали двое человек. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент проводят проверку по факту случившегося.