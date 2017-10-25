На трассе под Сочи Mercedes разорвало на две части
В ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. О состоянии пострадавших пока не сообщается, пишет газета "Известия".
Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.
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