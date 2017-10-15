Лихач разогнался до 270 километров в час на МКАД

В Сети появилось видео, на котором неустановленный гонщик разогнал автомобиль BMW до 270 километров в час. Опасные гонки лихач устроил на МКАД.

Оператор перемещает камеру с дороги на спидометр, чтобы зрители могли убедиться – ролик действительно не ускорен и водитель гонит по дороге именно с заявленной скоростью. Видео выложил паблик Mash. О том, кто в этот момент был за рулем авто, не сообщается.