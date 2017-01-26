В чемпиона мира в Москве въехал Mercedes

Чемпион мира по самбо Али Багаутинов попал в аварию в центре столицы. На Москворецкой набережной во внедорожник спортсмена врезался Mercedes.

ДТП произошло 26 января примерно в 17:30 в районе Устьинского моста. По словам очевидца, молодой парень хотел перестроиться в правый ряд и врезался в бок джипа, за рулем которого был Багаутинов.

Прокомментировал происшествие и сам спортсмен. "В меня въехал Mercedes, оторвал бампер и помял крыло. Пострадавших нет, все живы-здоровы", - цитирует Али Багаутинова Life.ru. В свою очередь в пресс-службе клуба Fight Night, который представляет самбист, сообщили, что об аварии им ничего не известно.

Отметим, Али Багаутинов дважды становился чемпионом мира по боевому самбо, выигрывал чемпионат мира по панкратиону.

Напомним, в конце ноября 2016 года чеченский боец ММА Заурбек Хасиев в социальной сети Instagram извинился за гонки на BMW по Ленинградскому шоссе, которые он устроил в конце октября. На видеозаписи видно, что водитель резко перестраивается из ряда в ряд и подрезает других участников дорожного движения. По словам спортсмена, он с друзьями опаздывал на интервью, поэтому пришлось нарушить правила дорожного движения.