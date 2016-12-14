Нарушивший закон Кержаков втянул в скандал "Почту России"

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что вопреки судебному предписанию он сел за руль без прав. Спортсмен заявил, что несет ответственность за нарушения правил дорожного движения и всегда оплачивает штрафы.

"Я как нормальный гражданин несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя", – написал Кержаков в Instagram. При этом спортсмен язвительно намекнул, что из-за медленной работы "Почты России" не получил уведомление о лишении водительских прав.

"У меня одна просьба: не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России". Судя по всему, оно до сих пор в пути", – сообщил футболист.

Александр не оставил без внимания и реакцию интернет-пользователей на новость о том, что он преступил закон. "Мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения", – ехидно заметил он.

Спортсмен добавил, что совершил ряд нарушений в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов. "Три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте", – пошутил Кержаков.

"Почта России" на удивление быстро отреагировала на претензию футболиста. В комментариях к его посту компания попросила уточнить трек-номер отправления. "Видимо отправляли, если отправляли, мне. А кто и откуда, я так и не понял, поэтому трек-номер заказа своего я не знаю", – ответил футболист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 декабря лишенный прав Кержаков управлял автомобилем и был задержан. За нарушение судебного предписания спортсмену грозит 15 суток ареста. Однако пока наказание не может быть приведено в исполнение – футболист отдыхает в ОАЭ.