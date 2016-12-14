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Нарушивший закон Кержаков втянул в скандал "Почту России"
"Я как нормальный гражданин несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя", – написал Кержаков в Instagram. При этом спортсмен язвительно намекнул, что из-за медленной работы "Почты России" не получил уведомление о лишении водительских прав.
"У меня одна просьба: не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России". Судя по всему, оно до сих пор в пути", – сообщил футболист.
Александр не оставил без внимания и реакцию интернет-пользователей на новость о том, что он преступил закон. "Мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения", – ехидно заметил он.
Спортсмен добавил, что совершил ряд нарушений в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов. "Три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте", – пошутил Кержаков.
Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба-не высылайте повестку в суд,а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России",судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах,мои бурные ������ за то ,что никогда не нарушаете скоростной режим,а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь,в пустыне три раза пересёк двойную сплошную,развернулся под кирпич,несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте!�� НЕ НАРУШАЙТЕ ПДД!!!!! P.S. Уведомление о решении суда я НЕ получал,к сожалению,поэтому не знал о лишении . #АК11 #дороги #правила #пустыня #safari #пдд #abudhabi #оаэ #эмираты #отдых #почтароссии
"Почта России" на удивление быстро отреагировала на претензию футболиста. В комментариях к его посту компания попросила уточнить трек-номер отправления. "Видимо отправляли, если отправляли, мне. А кто и откуда, я так и не понял, поэтому трек-номер заказа своего я не знаю", – ответил футболист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 декабря лишенный прав Кержаков управлял автомобилем и был задержан. За нарушение судебного предписания спортсмену грозит 15 суток ареста. Однако пока наказание не может быть приведено в исполнение – футболист отдыхает в ОАЭ.
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