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Необычные действия горбатых китов попали на видео

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Исследователям удалось запечатлеть, как обитатели океана избавляются от омертвевшей кожи.

То, что горбатые киты отшелушивают кожу с помощью песка, давно не секрет. Ученые не раз замечали, как животные катаются на морском дне, чтобы избавиться от мешающихся частиц кожи, ракушек и эктопаразитов. Впервые эти необычные действия попали на видео.

Интересные кадры были сняты в акватории залива Голд-Кост в юго-восточной части австралийского Квинсленда. Благодаря камерам на присосках мы можем увидеть "спа-процедуры" горбатых китов. По мнению исследователей, для этой цели киты специально подыскивают подходящее место во время путешествия на юг.

17 мая 2023, 06:24
Gismeteo✓ Надежный источник

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