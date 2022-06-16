Седой музыкант взял реванш над раскрывшей рты молодежью (видео)

В Раменском городском округе есть известный самородок-гармонист, который выучился играть на доске.

Баянист и коллекционер из Раменского Валерий Андриянов на протяжении восьми лет коллекционирует гармони, баяны и аккордеоны. У исполнителя подобралась ценная коллекция музыкальных инструментов разных видов и фирм. Всего их уже около 50. Начинал Андриянов с простого стремления к музыке, дома учился играть на простой доске, нарисовав на ней кнопки и запоминая таким образом ноты.

Андриянов как бывший председатель сельсовета знает историю и бывшего хозяина каждой гармони. Все их владельцы когда-то жили в селах поблизости. Есть в драгоценной коллекции и такие инструменты, которые бывали на фронте и поднимали бойцам дух, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Музыкант часто выступает в школах и колледжах перед современной молодежью, показывая своим примером, что без всяких "тик-токов" может с легкостью взять над ними творческий реванш.