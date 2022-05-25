В Химках задержали похитителей компьютерной техники – видео

Чрезвычайное происшествие произошло в Подмосковье в начале этого года. Злоумышленники арендовали складское помещение в Химках и, дождавшись, пока в здании не останется людей, обчистили соседний с ними офис.
Мужчины похитили компьютерную технику. Общая сумма ущерба превысила девять миллионов рублей. Сотрудникам полиции удалось их задержать после просмотра видео с камер наблюдения. Правонарушители находятся под следствием по подозрению в краже.
Они отказались признавать свою виду. Однако, если преступление будет доказано, то злоумышленникам может грозить до сети лет тюремного заключения. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".