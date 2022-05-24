Скандалистка-пешеход врезала по проезжающей мимо машине – видео

Чрезвычайное происшествие в Подмосковье чуть не переросло в ДТП по вине неадекватной женщины. Жительница Одинцово мало того, что нарушила правила дорожного движения, так и еще и проявила агрессию по отношению к автомобилю.
Соответствующее видео появилось в одном из городских пабликов. На кадрах четко видно, что женщина переходит проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля, на регистратор которого сделана съемка, успевает затормозить, однако получает в свой адрес не самые приличные слова.
Что конкретно говорит агрессивная пешеходка, не слышно, однако все можно понять по ее жестам. Но и этого оказывается мало. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в конце дамочка буквально нападает на машину и бьет кулаком по капоту.