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Установленное в джунглях зеркало вывело из себя диких кошек

Люди выяснили, как дикие кошки ведут себя рядом с зеркалом.
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Пожалуй, каждый, кто держит в доме кошек, знает, как они реагируют на свое отражение в зеркале. Одни усатые начинают злиться и шипеть, защищая себя от самого себя, другие – не проявляют никакого внимания. Однако мало кто знает, как ведут себя в таких ситуациях дикие животные.

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Ответ на вопрос, что будет, если зеркало установить в джунглях, можно получить при просмотре видеоролика, собравшего несколько сотен тысяч просмотров на "Ютубе".

На опубликованных в Сети кадрах видно, что и леопард, и оцелот, и пума ведут себя беспокойно рядом с отражением. Самым спокойным оказался оцелот, а остальные кошки, показанные на видео, были крайне раздражены. Кстати, так зоологи поняли, что животные в дикой природе не понимают, что видят в зеркале себя.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Erich Schmidt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2022, 02:28 Источник: YouTube-канал 'Caters Clips' ✓ Надежный источник

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