Камера сняла момент убийства бизнесмена в Татарстане (видео)

Республику Татарстан потрясло жестокое убийство бизнесмена Евгения Деданина. Он был застрелен средь бела дня возле ресторана "Аристократ" в Бугульме. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Благодаря сотруднику Деданина, правоохранительные органы уже задержали предполагаемого убийцу. Им является некий 54-летний житель Самарской области Араик М., согласно данным Пятого канала. При себе у мужчины было оружие. Сейчас Араика допрашивают следователи.
Предположительно, убийство Деданина связано с событиями двухлетней давности. Как пишет издание, тогда предприниматель зарезал грабителей, которые ворвались в его дом, и прославился на всю Россию.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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