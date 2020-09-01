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Камера сняла момент убийства бизнесмена в Татарстане (видео)

Предпринимателя Евгения Деданина убили в Бугульме. Две пули попали в грудь мужчина, еще одна – в живот.
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Республику Татарстан потрясло жестокое убийство бизнесмена Евгения Деданина. Он был застрелен средь бела дня возле ресторана "Аристократ" в Бугульме. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

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Благодаря сотруднику Деданина, правоохранительные органы уже задержали предполагаемого убийцу. Им является некий 54-летний житель Самарской области Араик М., согласно данным Пятого канала. При себе у мужчины было оружие. Сейчас Араика допрашивают следователи.

Предположительно, убийство Деданина связано с событиями двухлетней давности. Как пишет издание, тогда предприниматель зарезал грабителей, которые ворвались в его дом, и прославился на всю Россию.

Автор: 1 сентября 2020, 22:05 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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