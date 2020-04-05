Павла Волю застукали танцующим на каблуках в платье жены

Популярный комик, ведущий "Камеди Клаб" Павел Воля, как и многие другие знаменитости, "завис" в интернете. Вместе со своей супругой – гимнасткой Ляйсан Утяшевой – он решил принять участие в "челлендже" – испытании, в рамках которого мужчины должны показать себя в одежде жен.
Супруги записали совместное видео, на котором Воля запечатлен в желтом домашнем костюме и темных очках. Он стоит перед объективом камеры с телефоном в руках, пока рядом с ним танцует Утяшева в серебряном платье с блестками. Затем возлюбленные меняются местами: на следующем кадре Павел исполняет движения пятой точкой в этом же платье и на каблуках, а Ляйсан стоит рядом в его желтом костюме.
@liasanutiasheva
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