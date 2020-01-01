Катастрофа в Японии

Дни.Ру ужаснулись видом японских городов, находящихся в непосредственной близости от взорвавшейся пять лет назад АЭС
Авария на АЭС в Японии привела к генетическим мутациям флоры и фауны
Утечка более 100 тонн радиоактивной воды обнаружена на Фукусиме-1
Утечка 1,6 тонны радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима-1" в Японии
Спасателям пришлось ломать стену, чтобы достать из вентиляции толстого кота
Радиация из Японии может нанести немалый ущерб жителям прибрежной зоны Аляски
Бета-излучение в дренажных каналах на "Фукусиме-1" достигло максимального уровня
Радиоактивный цезий-137 впервые нашли в открытом море за пределами порта АЭС "Фукусима-1"
Лист промышленной резины стал причиной остановки системы по очистке воды на АЭС
Уровень радиоактивного трития в грунтовых водах на "Фукусиме-1" вырос в 23 раза за три дня