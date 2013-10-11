Катастрофа в Японии

В этот день ровно пять лет назад произошла самая страшная техногенная катастрофа современности. Мощное землетрясение и цунами повредили японскую атомную станцию Фукусима. В результате на АЭС произошел взрыв и утечка радиоактивных веществ. Дни.Ру выяснили, как сейчас выглядят японские города, находящейся в непосредственной близости от станции. Землетрясение магнитудой девять баллов, случившееся 11 марта 2011 года в северо-восточной части Японии, и последовавшее за ним цунами высотой 40 метров
унесло 15893 жизни; 2572 человека пропали без вести.