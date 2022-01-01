Скандал вокруг WikiLeaks
Швеция и Великобритания должны прислушаться к рекомендациям ООН, считают в российском МИДе
Спецслужбы Великобритании могут задержать журналиста, если тот покинет посольство Эквадора
Планы по безопасной эвакуации основателя WikiLeaks разрабатывали эквадорские дипломаты
Обвинения по двум из четырех преступлений снимаются 13 августа ввиду истечения срока давности
Активист рассказал о своей работе в WikiLeaks и заверил президента Франции, что находится в опасности
Один из серверов сайта WikiLeaks был продан на интернет-аукционе eBay
Осужденный за шпионаж написал прошение о помиловании президенту США
Военный суд США вынес решение по делу 25-летнего рядового Брэдли Мэннинга
Основатель WikiLeaks раскрыл подробности своего пребывания в посольстве Эквадора
Брэдли Мэннинга признали виновным по 15 из 21 преступных эпизодов