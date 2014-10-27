Катастрофа во Внуково

Крушение во Внуково грозит повториться в другом столичном аэропорту. Все дело в том, что в планах Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (МЦ АУВД) – сократить штат специалистов в Шереметьево. Таким образом, число работников, контролирующих взлетно-посадочные полосы, уменьшится, а нагрузка на оставшихся увеличится в несколько раз, что чревато серьезными последствиями. В связи с этим профсоюзная организация уже обратилась в столичную межрегиональную транспортную прокуратуру с просьбой проверить законность сокращения штата.