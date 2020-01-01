Катастрофа во Внуково

Водитель снегоуборочной машины признал сознался в причастности к гибели главы Total во Внуково
Адвокат обвиняемого заявил, что Следственный комитет не ходатайствовал о продлении срока заключения
Главный фигурант громкого дела о крушении Falcon надеется на менее суровое наказание
Капитан самолета видел перед собой снегоуборочную машину, но все равно продолжил разгон
Результаты исследования на детекторе лжи пока не поступили в распоряжение стороны защиты
Момент столкновения самолета со снегоуборщиком попал на камеры наблюдения аэропорта
Новый генеральный директор французской компании Патрик Пуян планирует визит в Россию до конца ноября
Всех потенциальных виновников трагедии во Внуково подозревают в алкогольном или наркотическом опьянении
Страшная авария, произошедшая в столичном аэропорту, грозит повториться, если штат специалистов сократят
Снегоуборочная машина несколько раз несанкционированно пересекала взлетную полосу