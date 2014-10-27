Катастрофа во Внуково

Снегоуборщик заблудился перед ЧП во Внуково

Результаты расследования показывают, что водитель снегоуборщика перед катастрофой во Внуково несколько раз пересекал взлетно-посадочную полосу без разрешения диспетчера. Из-за плохой видимости Владимир Мартыненко заблудился, и с самолетом Falcon столкнулся тогда, когда уже возвращался обратно. Стали известны новые подробности крушения, произошедшего во Внуково с самолетом Falcon, на борту которого находился глава французской корпорации Total Кристоф де Маржери.