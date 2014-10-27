Катастрофа во Внуково

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Катастрофа во Внуково

Снегоуборщик признал вину в крушении Falcon

Снегоуборщик признал вину
Один из ключевых фигурантов уголовного дела о крушении самолета Falcon во Внуково признал свою вину. Остальные же подозреваемые не считают себя виновными. Водитель снегоуборщика в аэропорту Внуково Владимир Мартыненко признал свою вину в гибели главы Total Кристофа де Маржери, сообщает Russia Today.

Снегоуборщик из Внуково вышел на свободу

Обвиняемый вышел из СИЗО
Обвиняемый по делу о крушении самолета Falcon в октябре 2014 года во Внуково выпущен из СИЗО. Адвокат обвиняемого заявил, что Следственный комитет не ходатайствовал о продлении срока заключения. Главный фигурант дела о крушении в аэропорту Внуково водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко вышел из СИЗО на свободу, пишет "Интерфакс".

Снегоуборщик из Внуково признал вину

Снегоуборщик из Внуково признал вину
Главный фигурант громкого дела о крушении Falcon признал вину. Снегоуборщик из Внуково надеется на рассмотрение дела в особом порядке, который предполагает менее суровое наказание. Главный фигурант дела о крушении самолета главы НК Total в аэропорту Внуково полностью признал вину.

Последний разговор пилотов Falcon

Последний разговор пилотов Falcon
Аудиозапись последних слов пилотов разбившегося в аэропорту Внуково самолета Falcon-50 попала в Сеть. Из нее следует, что командир воздушного судна, принадлежавшего главе французской энергетической корпорации Total Кристофу де Маржери, видел на взлетной полосе снегоуборочную машину, но продолжил разгон и передал управление второму пилоту. В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись бортовых самописцев самолета Falcon, который разбился в аэропорту Внуково после столкновения со снегоуборочной машиной.

Снегоуборщик из Внуково прошел полиграф

Снегоуборщик прошел полиграф
По настоянию стороны защиты следственные органы допросили водителя снегоуборочной машины, с которой в аэропорту Внуково столкнулся самолет главы французского нефтегазового концерна Total, с использованием полиграфа. Адвокат пока не получил результаты этого исследования. С момента крушения в аэропорту Внуково частного самолета Falcon с главой французской энергетической корпорации Total Кристофом де Маржери на борту прошло практически пять месяцев.

Страшное видео катастрофы во Внуково

Страшное видео крушения Falcon
В Сети появилось видео страшной трагедии – крушения Falcon-50, совершавшего рейс Москва – Париж. Момент столкновения самолета со снегоуборщиком попал на камеры наблюдения аэропорта. В интернете появились шокирующие кадры авиакатастрофы Falcon, сделанные камерами видеонаблюдения аэропорта Внуково.

Глава Total снова прилетит в Россию

Глава Total прилетит в Россию
Новый генеральный директор французской компании Патрик Пуян планирует визит в Россию до конца ноября. В Москве Пуян обсудит с представителями российского "НОВАТЭКа" дальнейшее сотрудничество двух компаний. О том, что новый глава Total планирует визит в Москву, журналистам сообщил председатель российско-французского делового совета Геннадий Тимченко.

Диспетчеров Внуково проверят на наркотики

Диспетчеров проверят на наркотики
Всех потенциальных виновников трагедии во Внуково подозревают в алкогольном или наркотическом опьянении. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, Следственный комитет проведет специальную экспертизу. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин попросил СМИ не распространять слухи о причинах трагедии во Внуково, а дождаться официальных итогов расследования.

Катастрофа Falcon грозит Шереметьево

Катастрофа Falcon грозит Шереметьево
Крушение во Внуково грозит повториться в другом столичном аэропорту. Все дело в том, что в планах Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (МЦ АУВД) – сократить штат специалистов в Шереметьево. Таким образом, число работников, контролирующих взлетно-посадочные полосы, уменьшится, а нагрузка на оставшихся увеличится в несколько раз, что чревато серьезными последствиями. В связи с этим профсоюзная организация уже обратилась в столичную межрегиональную транспортную прокуратуру с просьбой проверить законность сокращения штата.

Снегоуборщик заблудился перед ЧП во Внуково

Снегоуборщик заблудился во Внкуово
Результаты расследования показывают, что водитель снегоуборщика перед катастрофой во Внуково несколько раз пересекал взлетно-посадочную полосу без разрешения диспетчера. Из-за плохой видимости Владимир Мартыненко заблудился, и с самолетом Falcon столкнулся тогда, когда уже возвращался обратно. Стали известны новые подробности крушения, произошедшего во Внуково с самолетом Falcon, на борту которого находился глава французской корпорации Total Кристоф де Маржери.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения