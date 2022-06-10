Модные тренды 2022: как выбрать пляжный наряд

Нежиться на теплом солнышке и выглядеть красиво — не проблема. Специалист по имиджу и стилю Натали Богданова раскрыла секреты удачного наряда для пляжа в 2022 году.
Как пишет "Радио 1", сейчас в тренде бретельки, креативные вырезы на купальниках. Долой скучные гидрокостюмы, они уже не актуальны.
При этом вульгарные и аляпистые принты идут в противовес модным трендам 2022 года. Одежда должна выглядеть лаконично и со вкусом. Элементы из натуральных материалов — шелка, соломы и древесины набирают популярность.