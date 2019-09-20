"Это просто ужасно": Рианну раскритиковали за нелепый внешний вид

На фотографиях, опубликованных в инстаграм-аккаунте модного журнала Instyle, артистка позирует в наполовину расстегнутом ярко-розовом платье в пол. При этом из-под подола виднеются объемные штаны персикового цвета с карманами.
Наряд певица Рианна дополнила босоножками медного оттенка на каблуках. Однако лук звезды многие не оценили. Пользователи Сети высмеяли внешний вид исполнительницы, посчитав его нелепым.
"Я люблю Рианну, но этот наряд ее очень полнит, и это просто ужасно", "Я думала, что у нее на ногах буррито! Хаха!", "Она что, беременна? Почему она вдруг стала носить такие мешковатые вещи и прикрывать живот?" – высказались фолловеры. И лишь очень немногие написали певице Рианне комплименты.
Напомним, ранее в сентябре поп-исполнительница снялась в откровенной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья собственной марки. На фотографиях певица Рианна позирует в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и леггинсах в тон. Снимки собрали массу восхищенных комментариев поклонников.
Как писали "Дни.ру", в начале января певица Рианна в честь запуска собственной линии одежды рассказала о проекте в интервью изданию Vogue. Как отметила артистка, главная "задача" белья – восхваление женских форм.
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