Выборы в Госдуму-2016

В России 18 сентября состоятся выборы в Госдуму. Пройдут они по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система). Дни.Ру следят за предвыборной кампанией и ходом голосования.