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Среда 19 августа

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Выборы в Госдуму-2016

В России 18 сентября состоятся выборы в Госдуму. Пройдут они по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система). Дни.Ру следят за предвыборной кампанией и ходом голосования.

Очередной позор несистемной оппозиции

Очередной позор несистемной оппозиции
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме. Выборы в Госдуму 2016 года изначально были "заточены" на проведение под знаком электоральной триады – "Конкурентность, прозрачность, легитимность".

Депутатам Госдумы вручили удостоверения

Депутатам Госдумы вручили удостоверения
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 194 человека, которые стали депутатами Госдумы. Все они баллотировались по партийным спискам. 115 человек представляют "Единую Россию". Во время торжественной церемонии заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев сообщил, что все зарегистрированные депутаты согласились принять мандаты.

ПАРНАС списывает Касьянова в утиль

ПАРНАС списывает Касьянова в утиль
Вопрос об отставке лидера ПАРНАСа Михаила Касьянова будет рассмотрен на следующем съезде партии. Ее члены уверены, что руководство должно ответить за провальные результаты на голосовании 18 сентября. А лично Касьянов – за привлечение к выборам националиста Вячеслава Мальцева. Члены ПАРНАСа, который на выборах в Госдуму получил 0,7% голосов, обсудят вопрос об отставке Михаила Касьянова с поста председателя на следующем съезде.

Кому перейдет мандат Медведева

Кому перейдет мандат Медведева
Депутатский мандат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, скорее всего, будет передан главному редактору "МК-Бурятия" Николаю Будуеву. Представитель СМИ, известный по активной работе в Общероссийском народном фронте, баллотировался по региональному списку партии в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Мандат депутата Госдумы, который по итогам выборов получил Дмитрий Медведев, скорее всего, перейдет журналисту из регионального списка партии.

Сколько мандатов получит "ЕР" в новой Думе

Сколько мандатов получит "ЕР" в новой Думе
Региональная группа федерального списка "Единой России" завоевала наибольшее число депутатских мандатов. Данные основаны на информации о количестве голосов избирателей, отданных за список "ЕР" на выборах 18 сентября. Наибольшее количество депутатских мест – десять – заслужила 15-я группа, объединявшая Волгоградскую, Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области.

Новая политическая система России прошла тест

Новая политическая система России прошла тест
Конструктивный диалог парламентских фракций в Госдуме относительно стратегических вопросов развития страны продолжится, уверен политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он отметил, что "Единой России", набирающей на данный момент 54% голосов, был важен даже не результат партии, а доверие избирателей к результатам выборов. С самого начала избирательной кампании Кремль четко дал понять, что не желает повторения 2011 года и не будет гоняться за высокими процентами, сделав абсолютным приоритетом доверие граждан.

Народные любимчики в Госдуме

Народные любимчики в Госдуме
Около половины российских избирателей посетили участки для голосования 18 сентября. На сей раз у них была возможность проголосовать не только за партии, но и за отдельных кандидатов. На кого же возлагают надежды россияне, кто ходит в "любимчиках" у нынешнего электората? Как выяснилось, в их числе как настоящие герои, так и политики, привлекающие внимание эпатажными выходками. Кого россияне хотят видеть в Госдуме? Представление об этом можно составить, проследив за итогами голосования в одномандатных округах.

Выборы в Госдуму выиграли Львы и Тельцы

Выборы в Госдуму выиграли Львы и Тельцы
Выборы в Госдуму выиграли представители стихий земли и огня. Представителям воздушных знаков места в российском парламенте почти не нашлось. Больше всего в составе Госдумы VII созыва оказалось Львов. Львы и Тельцы стали победителями выборной гонки в одномандатных округах.

Выборы стали ответом россиян Западу

Выборы стали ответом россиян Западу
Успех "Единой России" на минувших выборах в Госдуму свидетельствует о том, что в кризисные моменты народ доверяет партии и правительству. Кроме того, высокие результаты единороссов – это еще и ответ россиян на давление со стороны Запада, считает президент Владимир Путин. По словам главы государства, люди в условиях неопределенности и рисков выбирают стабильность.

Число наблюдателей на выборах в Думу бьет рекорды

Число наблюдателей на выборах в Думу бьет рекорды
Число международных наблюдателей на выборах в Госдуму седьмого созыва оказалось больше, чем было на предыдущих думских выборах – в 2011 и 2007 годах, заявил член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев. По его словам, расширился и список стран, которые представляют наблюдатели. Всего на выборах в Госдуму седьмого созыва было аккредитовано 774 международных наблюдателя из десяти международных организаций и 63 стран.

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