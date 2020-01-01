Выборы в Госдуму-2016
В выборный 2016 год надежды Касьянова со товарищи в очередной раз показали свою несостоятельность
Торжественная церемония прошла в Центральной избирательной комиссии
Съезд партии рассмотрит вопрос об отставке своего председателя
Место председателя "Единой России" в Госдуме, скорее всего, займет журналист
Данные основаны на информации о количестве голосов избирателей, отданных за список "ЕР"
Политолог Олег Матвейчев уверен, что парламентские партии продолжат конструктивный диалог
Больше всего в парламенте представителей стихий земли и огня
Президент России Владимир Путин прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму
Международных наблюдателей на этих выборах работало больше, чем в 2007 и 2011 годах