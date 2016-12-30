Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме.

Выборы в Госдуму 2016 года изначально были "заточены" на проведение под знаком электоральной триады – "Конкурентность, прозрачность, легитимность". Эти три главных составляющих с началом кампании обозначил Вячеслав Володин, занимавший тогда должность первого заместителя главы администрации президента. Для того, чтобы каждая из них была выдержана, были приложены огромные усилия. Региональным Избиркомам и ЦИК – уже во главе с новым председателем Эллой Памфиловой – была поставлена задача обеспечить прозрачность и открытость.



Участие в думской кампании приняло рекордное количество партий – 14. Как известно, основным новшеством прошедших выборов в Госдуму стало возвращение одномандатных округов, где избиралась половина состава нижней палаты парламента – 225 депутатов. Согласно данным социологических исследований накануне дня голосования, по спискам в парламент проходили четыре партии, заседавших в Думе предыдущего созыва. Так оно в итоге и было. Остальным партиям выборы в одномандатных округах давали шанс провести своих представителей в парламент. Напомним, две из них – "Гражданская платформа" и "Родина" – воспользовались этой возможностью и получили представительство в нижней палате.

О намерении пройти в парламент заявляли и изрядно потасканные лидеры Болотной. Все те же лица, которые в 2011 году кричали: "Мы здесь власть!", получили реальный шанс пройти в Думу и на деле показать, что они собой представляют. Им даже не надо было собирать подписи благодаря избранию в свое время Бориса Немцова в Ярославскую думу. Но, как известно, воспользоваться этим шансом "несистемники" не смогли или не захотели. Всем известен результат ПАРНАСа – несчастные 0,73% и ноль выигравших одномандатников.

Итог вполне закономерный. Достаточно вспомнить несколько моментов из избирательной кампании. В то время, как остальные политические силы консолидировались вокруг единой предвыборной программы и поддерживали реальных лидеров общественного мнения, Касьянов, Яшин и прочие маргинальные субъекты выясняли отношения между собой. Причем, делали это публично, как говорится, не просто вынося сор из избы, а кидая его в толпу. Позорные праймериз, по результатам которых в избирательный список попали отнюдь не лидеры, узурпация партийной власти Михаилом Касьяновым, отток сторонников из партии и многое другое совсем не способствовали привлечению электората.





Окончательный развал ПАРНАСа произошел 16 декабря, накануне очередного съезда партии. Первым о своем выходе заявил член ее Федерального политсовета Илья Яшин. Он также сообщил, что вместе с ним уходит еще треть Политсовета и некоторые руководители региональных отделений. Свое решение Яшин объяснил несостоятельностью Касьянова в роли партийного лидера и обвинил его в полном крахе объединения. Касьянов пытался отбрехаться, обвиняя вышедших из партии в искусственном притягивании к проблеме имя Бориса Немцова. Очевидно, что его стороны конфликта просто используют для выяснения отношений.

По итогам выборов-2016 можно констатировать, что несистемная оппозиция не только не смогла консолидироваться, но и в итоге вообще фактически перестала существовать как хотя бы видимость политической силы. А посему говорить о сколь-нибудь реальных президентских перспективах кого бы то ни было из лидеров Болотной просто смешно. И, как следует из всех предыдущих выборов – федерального и регионального масштабов, единого кандидата выдвинуть они не смогут. И самое реальное, что ждет их в ближайшей перспективе – позор 3.0.