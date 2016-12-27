Божена Рынска сбежала из квартиры в Москве

Скандальная светская львица Божена Рынска спешно покинула свою квартиру после инцидента с фотографиями жертв Ту-154, которые активисты наклеили на ее балкон. Как утверждают соседи, Рынска собрала свои вещи в коробки, погрузила их в авто и укатила.

Новое место пребывания Рынской пока неизвестно. Таким образом блогер отреагировала на действия народных мстителей в ее адрес.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого активисты обклеивают фотографиями погибших журналистов НТВ окна балкона Рынской. Заметив активистов, разгневанная Рынска выбежала на балкон с кошачьим лотком и начала закидывать молодых людей экскрементами, передает РЕН ТВ. На своей странице в Facebook блогер назвала произошедшее нападением и "травлей инакомыслящих".

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

После этого в сети появилась петиция с требованием лишить Рынскую гражданства России. Также известно, что в отношении нее прокуратурой проводится проверка.

Позже Рынска удалила этот пост и попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства", – заявила светская львица. "Осиновый кол в могилу каждому", – добавила она.